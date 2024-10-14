В России за год на четверть выросло число питейных заведений

Число питейных заведений в России за год выросло на 23%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В октябре 2024 года число баров, пабов и рюмочных по всей России составило 9,2 тыс. При этом рост их числа произошел преимущественно за счет небольших рюмочных и заведений с локальным алкоголем. В «Ъ» сделали вывод, что россияне стали чаще пить настойки, поскольку цены на импортный алкоголь резко выросли. При этом себестоимость содержания заведения рюмочных ниже, а прибыль там выше, чем в обычных барах.

До этого доля непьющих россиян за 20 лет выросла вдвое и достигла 48%.

Опрос показал, что жители России переходят к «южному» типу употребления алкоголя, то есть стали чаще выбирать некрепкие алкогольные напитки. Самым популярным алкогольным напитком в РФ стало вино — его выбрали 19% опрошенных. На втором и третьем местах находятся пиво и водка с 18 и 11%. При этом большинство респондентов назвали «мужскими» напитками пиво, водку, виски и коньяк, а «женскими» — только вино.

Ранее врач перечислила продукты, от которых нужно отказаться для защиты от рака.