Тюменца оштрафовали на 20 тысяч рублей за пьяное нападение на полицейского

В Тюменской области наказали мужчину, который напал на полицейского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ночью 15 июня этого года 25-летний Линар Разубаев находился на АЗС, расположенной на 117 км автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Старший участковый полиции из села Ярково выехал на место, чтобы задержать его за нарушение общественного порядка.

При задержании пьяный Разубаев оказал полицейскому сопротивление и, как было доказано впоследствии, нанес два удара рукой по туловищу и голове сотрудника МВД. Затем он пнул участкового, но все же был обезврежен.

Мужчину судили за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Дело рассматривалось в особом порядке, и признавший вину Разубаев получил штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее в Иркутской области пьяный водитель грозил навести порчу на инспектора ДПС и был задержан.