Россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране

В России 80% людей считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами платформы hh.ru.

Согласно исследованию, за год доля людей, которые считают количество мигрантов в России избыточным, выросла на 21 процентный пункт. Такого мнения в основном придерживаются работники сфер транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%), строительства (85%). Кроме того, 62% опрошенных заявили, что труд мигрантов наносит российским регионам вред.

Адекватным число трудовых мигрантов в РФ считают лишь 12%, а 4% считают, что их могло бы быть больше. Такого мнения придерживаются специалисты из области IT, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

Из числа опрошенных 58% людей выразили уверенность, что мигрантов в основном нанимают на те места, условия работы на которых не устраивают местных жителей, 59% респондентов считают, что труд приезжих обходится работодателем дешевле.

11 октября комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять проект закона, которым предлагается ввести запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению экзамена по русскому языку для мигрантов.

Газета «Коммерсантъ» в свою очередь сообщала, что более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве на фоне ужесточения миграционного законодательства.

Ранее в Госдуме рассказали о тестировании детей мигрантов на знание русского языка в школах.