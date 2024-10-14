Россиянин напал с ножом на жену во время романтического ужина из-за песни

В Ростовской области муж и жена поссорились из-за повторяющейся песни во время романтического ужина, женщина попала в больницу с ножевым ранением. Об этом пишет kp.ru.

Тот вечер супруги решили провести вместе, Елена приготовила ужин и накрыла на стол, Дмитрий решил включить музыку во время трапезы. Сначала все шло хорошо, но после того, как одна и та же песня прозвучала в десятый раз, женщина сделала супругу замечание. Перед этим мужчина уже выпил достаточное количество вина и из-за очередной просьбы поменять трек вышел из себя. Он схватил кухонный нож и дважды ударил им Елену в живот.

«Я очень испугался, зачем-то согнул лезвие и бросил в ведро с водой. Лена после этого еще что-то мне говорила, а потом уснула. Я тоже пошел отдыхать», — заявил Дмитрий на допросе.

Позже он проснулся от стонов лежащей в крови жены, пошел к соседу и попросил его вызвать скорую. А затем поехал с женой в больницу, так как «очень переживал за нее». Там мужчину и задержали. На суде он заявил о своем раскаянии, а Елена пообещала, что дождется его освобождения. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Дмитрия приговорили к двум годам колонии общего режима.

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