В Екатеринбурге ребенок выжил после падения из окна

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Сортировочная. Мальчика нашли под окнами жилого дома, пострадавшего госпитализировали с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительной информации, подросток мог выпасть из окна квартиры на четвертом этаже. Подробности о состоянии мальчика неизвестны, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кимовске несовершеннолетняя выпала из окна во время игр в заброшенном здании. 13-летняя девочка находилась в заброшке вместе с друзьями, дети обследовали постройку. В какой-то момент школьница не удержалась и упала из окна второго этажа. Спасти пострадавшую не удалось. По данным местных СМИ, заброшенное здание раньше принадлежало Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

Ранее школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.