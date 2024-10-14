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Купальный сезон на юге РФ подходит к завершению

Вильфанд спрогнозировал завершение купального сезона на юге РФ

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Артур Лебедев/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на юге РФ подходит к завершению. Его слова приводит ТАСС.

«В Краснодаре температура в понедельник составит 2℃, а во вторник и среду уже до 20 будет дотягивать — 18-19℃, затем ожидается понижение до 13-15℃», — заявил синоптик.

Отмечается, что в Сочи похолодание будет наступать медленнее, и до среды дневная температура там будет составлять 22-24℃, и только к пятнице, 18 октября, опустится ниже 20℃.

«Ночные температуры в начале недели составят 14-16℃, к ее концу значения будут в диапазоне 9-12℃, заметное понижение», — продолжил Вильфанд.

Также он анонсировал стремительное снижение температуры в море с 22-23℃ до 20 ℃.

До этого москвичей предупредили о похолодании до +5°C.

В ночь на вторник, 15 октября, столбик термометра может опуститься до +1°C. Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление не превысит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7°C, местами прогнозируются сильные осадки. В ночь на вторник похолодает до -2°C.

Ранее москвичам напомнили, что зима близко.

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