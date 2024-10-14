Москалькова заявила о воссоединении 48 семей, разлученных в ходе СВО

После обращений к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, которые были разлучены в ходе специальной военной операции. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью Aif.ru.

«Каждая история очень тяжелая», — отметила Москалькова.

В качестве примера она рассказала историю воссоединения семьи, проживавшей в Одесской области. Родителей обвинили в шпионаже и арестовали, а две дочери оказались «просто брошенными». Бабушка девочек из Нижнего Новгорода обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с просьбой спасти детей. После обращения к украинскому омбудсмену детей вернули на родину через украино-молдавскую границу.

14 октября Москалькова заявила, что с территории Курской области было эвакуировано свыше 112 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили репрессии в Курской области.