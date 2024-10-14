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В Якутии произошел пожар на складе цеха

В селе Капитоновка в Якутии произошел пожар на складе на площади 1,2 тыс. кв. м

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В селе Капитоновка в Якутии загорелся склад цеха по производству сэндвич-панелей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Якутии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар распространился на площади 1,2 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать к 6:00 мск.

В МЧС обратили внимание, что данные о пострадавших не поступали. На месте пожара работают более 40 спасателей и девять машин.

Накануне в Москве произошел пожар в квартире из-за брошенного окурка.

До этого в российской столице зафиксировали возгорание на 22-м этаже в здании на Ивановской улице. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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