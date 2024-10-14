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В США вооруженные ополченцы помешали работе спасателей в зоне урагана

WP: в США спасатели уехали из зоны урагана «Хелен» из-за ополченцев

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Сотрудники американских федеральных служб экстренного реагирования, задействованные в пострадавших от урагана «Хелен» районах, покинули зону работ из-за сообщений об угрозе вооруженных ополченцев. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации издания, инцидент произошел 12 октября в Северной Каролине. Во время восстановления местности представитель Лесной службы США направил срочное предупреждение федеральным ведомствам об обнаружении «двух грузовиков вооруженных ополченцев». Они, по данным журналистов, охотились на сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Для обеспечения безопасности спасателям рекомендовали немедленно эвакуироваться из района работы. На свои места сотрудники экстренных служб вернулись только к полудню 13 октября.

25 сентября утром тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. По прогнозам, природное явление могло стать самым мощным ураганом в США за последний год. По данным Национальной метеорологической службы, под угрозой находились более 40 миллионов человек во Флориде, Джорджии и Алабаме.

Ранее во Флориде без света остался почти миллион домохозяйств.

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