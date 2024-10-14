Гражданин Грузии и украинец объявлены в розыск по делу о подрыве Крымского моста

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых считают причастными к теракту на Крымском мосту. Об этом говорится в материалах дела обвиняемых, передает ТАСС.

Инасаридзе обвиняется в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ организованной группой). Андрейченко же обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ.

13 октября российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. Главе СБУ инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. За это ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: от взрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части сооружения.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины.

Ранее СК не смог установить всех причастных к подрыву Крымского моста.