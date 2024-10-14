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Юрист рассказала о рисках покупки жилья на вторичном рынке

Юрист Киселева: любое жилье на вторичном рынке может таить определенные нюансы

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Любое жилье, которое можно приобрести на вторичном рынке недвижимости, таит в себе определенные юридические нюансы. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрисконсульт офиса «Академическое» ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева.

По словам юриста, одним из нюансов может стать приватизация. В частности, речь идет об истории квартиры. Киселева отметила, что раньше процедура проходила с ошибками, из-за чего в жилье могут быть прописаны люди, которые позже откажутся выписываться.

Также проблемы могут возникнуть из-за использования материнского капитала при покупке жилья предыдущими владельцами, добавила юрисконсульт. В этом случае родители должны были наделить детей долями, а при продаже их условия не должны быть ухудшены. Покупателю следует проследить за данными аспектами, чтобы опека позже не признала сделку недействительной, посоветовала Киселева.

К другим тревожным аспектам юрист отнесла занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи и возможное банкротство продавца. Киселева уточнила, что в первом случае покупатель при расторжении сделки сможет получить только сумму, указанную в документе. Во втором новый владелец может потерять все при соответствующем решении суда.

8 октября почетный член Российской Гильдии риелторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак рассказал, что к недостатку вторичного жилья можно отнести то, что многие варианты были построены давно и имеют неактуальную планировку. Так, например, если 20 лет назад кухню в девять квадратных метров считали нормальной, теперь это уже не так, пояснил эксперт.

Ранее в Москве снизился объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке.

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