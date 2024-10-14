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В ФРГ задержали россиянина на велосипеде

Business Insider: на военном объекте в ФРГ задержали гражданина РФ на велосипеде

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Shutterstock

Немецкая военная полиция остановила гражданина России на велосипеде на территории центра подготовки солдат в городе Гарделеген. Об этом сообщило издание Business Insider.

В публикации обратили внимание, что, хотя территория объекта не огорожена, имеются шлагбаумы и предупреждающие знаки. При выяснении личных данных выяснилось, что у мужчины есть гражданство России.

«Он заявил, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. Мужчине позволили покинуть территорию», — написало издание.

Несмотря на то, что россиянина отпустили, во внутреннем документе ведомства не исключили попытку шпионажа. Издание назвало инцидент «зловещим», а военный объект — важнейшим центром подготовки бундесвера. При этом никаких конкретных фактов вины россиянина издание не привело.

10 октября власти Португалии не уведомили российскую сторону о задержании Алексея Андрюнина.

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