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В Британии анонсировали заявление о таинственном сигнале из космоса

Документалист Холланд анонсировал публикацию доказательств инопланетной жизни

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Астрономы нашли доказательства существования разумной инопланетной жизни. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на британского режиссера-документалиста и педагога Саймона Холланда, который сотрудничал с NASA.

«Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум», — отметил он.

По словам Холланда, доказательства будут обнародованы менее чем через месяц.

В публикации уточнили, что команда проекта Breakthrough Listen из Оксфорда подтвердила, что анализирует сигнал, но не стала раскрывать его возможный источник.

В начале октября ученые назвали фактор, способный положить конец любой инопланетной цивилизации. Это любая экспоненциально растущая технологическая цивилизация. К такому выводу пришли астрофизики из Флоридского технологического института в США и Римского университета Тор Вергата. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv. Выводы команды основаны на цифровом моделировании.

Ранее ученые назвали причины, затрудняющие поиск внеземного разума.

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