Ирина Болгар резко ответила Лере Кудрявцевой по поводу Дурова

Ирина Болгар, мать детей основателя Telegram Павла Дурова, в социальных сетях ответила известной телеведущей Лере Кудрявцевой, которая подвергла ее критике.

«Там бывшая Павла Дурова с дуба рухнула. Просит алименты: не то, что миллионы, миллиарды. Вот что чужие деньги с людьми делают», — написала Кудрявцева.

«Дорогая Лера, не имела удовольствия познакомиться лично, но крайне странно слышать от вас, как от публичной персоны, что вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей. И я уже не говорю о какой-либо другой поддержке», — ответила Болгар.

По ее словам, Дуров перестал поздравлять детей с днем рождения с 2021 года, а также он якобы лжет о том, что основатель мессенджера и Болгар никогда не были парой, хотя они были вместе 10 лет.

10 октября Ирина Болгар опубликовала поздравление Дурова с 40-летием, сопроводив его видео с замком Иф, расположенным в Средиземном море. Этот замок в прошлом использовался как тюрьма для опасных преступников, а сейчас является музеем и архитектурным памятником.

Суд отпустил Дурова под залог в €5 млн, и он пообещал сосредоточиться на борьбе с преступной деятельностью в мессенджере.

В поездке во Францию Дурова сопровождала его подруга и крипто-коуч Юлия Вавилова. На момент ареста миллиардера она была беременна, но из-за стресса не смогла выносить ребенка и была вынуждена сделать аборт.

Ранее Кудрявцева заявила, что Лерчек «попутала берега».