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В РФ хотят усилить контроль за набором иностранных студентов в вузы

«Известия»: в России ужесточат контроль за набором иностранных студентов

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России намерены ужесточить контроль за набором иностранных студентов в высшие учебные заведения. Об этом со ссылкой на источник в министерстве образования и науки РФ сообщает газета «Известия».

За последнее время правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел против коммерческих организаций, выдававших самостоятельно поступивших иностранных студентов за своих клиентов и бравших за это с вузов десятки миллионов рублей. В частности, была арестована генеральный директор рекрутинговой компании «Симатекс», которая получила значительные суммы от Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы за подготовку к поступлению в вуз иностранцев. В реальности же агентство не оказало никакого содействия этим студентам, и они поступили в университет самостоятельно.

Кроме мошенничества с получением денег от вузов недобросовестные рекрутинговые агентства занимаются переправкой под видом студентов нелегальных мигрантов в страны Европейского союза транзитом через Россию.

В связи с этим в министерстве образования и науки РФ прошло несколько рабочих совещаний, на которых обсуждалась деятельность рекрутинговых организаций. Участники совещаний высказались за выстраивание системы контроля за такими компаниями.

27 сентября сообщалось, что преподаватель вуза в Нальчике выманила полмиллиона рублей у студентов из Африки.

Ранее более 30 студентов московского вуза осудили за дачу взяток преподавателю.

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