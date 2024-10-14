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Россиянам рассказали, как продлить жизнь компьютеру, если он начал медленнее работать

Техэксперт Биржевой: даже мелкая грязь ухудшает производительность компьютера

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Shutterstock

Когда компьютер «зависает», это не всегда означает, что его пора менять. Есть несколько способов продлить срок службы техники и восстановить ее производительность. Про основные меры, которые оптимизируют работу устройства, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Одна из распространенных причин медленной работы компьютера — переполненный жесткий диск. Даже если остается немного свободного места, система может «тормозить».

«Чтобы это исправить, удалите ненужные файлы, программы и документы. Используйте программы для очистки диска — специальные утилиты, такие как CCleaner или встроенный инструмент Windows для очистки диска. Они удаляют временные файлы, кеш браузеров и системные логи. Также можно подключить программы для поиска дубликатов, которые обнаруживают одинаковые файлы и устраняют их», — объяснил он.

Если у вас жесткий диск типа HDD (а не SSD), дефрагментация значительно ускоряет его работу. Файлы на HDD записываются в разные части диска, и со временем их фрагменты могут быть разбросаны, что замедляет доступ к ним. Встроенный инструмент дефрагментации Windows упорядочивает файлы, улучшает скорость чтения и записи данных. Важно: дефрагментация не нужна для твердотельных накопителей (SSD) — этот процесс может даже навредить их ресурсу.

«Многие программы автоматически запускаются при включении компьютера, что отнимает ресурсы системы. Чтобы ускорить загрузку, отключите ненужные программы в автозагрузке. В Windows это делается через диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc) на вкладке «Автозагрузка». Убедитесь, что активными остаются только необходимые программы, такие как антивирус или приложения, которыми вы пользуетесь ежедневно», — рекомендовал эксперт.

Регулярно проверяйте систему с помощью актуальных антивирусных программ, таких как Kaspersky, Bitdefender, или используйте бесплатные варианты, например, Malwarebytes.

Антивирусная программа должна быть установлена и регулярно обновляться. Также полезно периодически сканировать компьютер на наличие нежелательного ПО, которое может замедлять систему.

«Иногда именно старые драйверы оборудования становятся причиной медленной работы компьютера. Регулярно обновляйте операционную систему: Windows, macOS или Linux. Проверяйте и скачивайте новые версии драйверов для оборудования, включая видеокарты, сетевые карты и другие устройства. Это можно делать через диспетчер устройств или с помощью специальных программ, таких как Driver Booster», — отметил Биржевой.

Некоторые программы и расширения браузеров существенно замедляют работу компьютера: удалите программы, которые давно не используете или приложения, установленные по умолчанию; отключите ненужные расширения браузеров — они замедляют работу браузера и системы.

«Со временем внутренняя часть устройства накапливает пыль. Даже мелкая грязь ухудшает охлаждение и приводит к перегреву компонентов, что снижает производительность: используйте сжатый воздух для очистки вентиляционных отверстий, а также убедитесь, что система охлаждения работает эффективно, а процессор и видеокарта не перегреваются», — сказал специалист.

Часто набор программ работает некорректно из-за накопившихся ошибок, ненужных файлов или повреждений. В этом случае переустановка операционной системы помогает вернуть компьютеру привычную скорость. Главное, создайте резервную копию всех важных данных, резюмировал он.

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