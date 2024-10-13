В казахстанском Талгаре патрули Нацгвардии обеспечивают порядок после убийства подростка

Убийство подростка в Талгаре Алма-Атинской области Казахстана вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ».

В ночь на 4 октября у одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия, в результате которой был убит 16-летний подросток, еще два человека получили тяжелые ранения. Полиция арестовала семерых участников драки, но спустя восемь дней дом родственников подростка, находящийся в селе Азат Енбекшиказахского района, подожгли.

Для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в Талгар введены подразделения Национальной гвардии министерства внутренних дел, которые осуществляют патрульно-постовую службу на улицах города. Правоохранительные органы обеспечили охрану семье убитого несовершеннолетнего.

Генеральный прокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.

26 июня апелляционный суд Астаны оставил без изменений приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, приговоренному к лишению свободы на 24 года за убийство своей жены Салтанат Нукеновой.

Ранее сообщалось, что дети Бишимбаева хотят сменить «нарицательную» фамилию.