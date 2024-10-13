Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В казахстанском Талгаре патрули Нацгвардии обеспечивают порядок после убийства подростка

Нацгвардия патрулирует улицы в казахстанском Талгаре после убийства подростка

close
Global Look Press

Убийство подростка в Талгаре Алма-Атинской области Казахстана вынудило власти вывести на улицы города патрули Национальной гвардии. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ».

В ночь на 4 октября у одного из продуктовых магазинов произошла групповая драка с применением холодного и огнестрельного оружия, в результате которой был убит 16-летний подросток, еще два человека получили тяжелые ранения. Полиция арестовала семерых участников драки, но спустя восемь дней дом родственников подростка, находящийся в селе Азат Енбекшиказахского района, подожгли.

Для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в Талгар введены подразделения Национальной гвардии министерства внутренних дел, которые осуществляют патрульно-постовую службу на улицах города. Правоохранительные органы обеспечили охрану семье убитого несовершеннолетнего.

Генеральный прокурор Казахстана взял под контроль расследование уголовного дела.

26 июня апелляционный суд Астаны оставил без изменений приговор экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, приговоренному к лишению свободы на 24 года за убийство своей жены Салтанат Нукеновой.

Ранее сообщалось, что дети Бишимбаева хотят сменить «нарицательную» фамилию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами