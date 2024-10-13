В России отметят важный день для незамужних

В понедельник, 14 октября Русская православная церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы. Об истории и традициях праздника сообщает газета «Известия».

По преданию, Пречистая Дева явилась Влахернском храме в начале X века, когда Константинополь окружили сарацины. Служба в церкви, где хранились риза Божией Матери, ее головной покров и часть пояса, шла круглосуточно.

В момент полуночной горячей молитвы Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как у царских врат появилась Богородица, сопровождаемая Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом и другими святыми. Она преклонила колени в молитве о спасении Константинополя, а затем сняла свой шарф и распростерла его над собравшимися в храме людьми. Скоро враг отступил без боя.

В этот день верующие обращаются к Божией Матери, прежде всего с молитвами об обретении семейного счастья. С Покрова начиналась пора свадеб.

«Существовало поверье, что брак, заключенный в праздник, будет крепким и счастливым», — отметили в публикации.

Незамужним девушкам предписывали как можно раньше прийти на службу. Считалось, что та, кто успеет первой поставить свечку, быстро и удачно выйдет замуж.

Икона Покрова Пресвятой Богородицы изображает Пресвятую Деву, раскинувшую свой омофор над людьми.

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