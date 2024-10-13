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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва на заправке в Грозном

Бастрыкин запросил доклад о расследовании взрыва на АЗС в Грозном

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании взрыва и пожара на автозаправочной станции в Грозном. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

«Следственными органами СК России по Чеченской Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается в посте.

О взрыве на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном стало известно днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны, которая произошла из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. В результате пострадали не менее пяти человек. Площадь возникшего пожара достигла 900 кв. м. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности всех виновных в ЧП и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.

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