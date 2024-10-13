Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник атаковал населенный пункт в приграничном регионе РФ

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Отрадное Белгородского района

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Отрадное Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Местный житель был доставлен в Октябрьскую районную больницу в тяжелом состоянии.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь», — написал глава региона.

Пациента не удалось спасти. Гладков выразил искренние соболезнования его родным и близким и назвал ситуацию невосполнимой утратой.

13 октября Гладков сообщил, что в селе Петровка Белгородского района украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. В результате инцидента оказались ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

Утром в воскресенье Минобороны РФ информировало, что более 10 беспилотников ВСУ были сбиты ночью в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами