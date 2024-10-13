Украинский беспилотник атаковал населенный пункт в приграничном регионе РФ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Отрадное Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Местный житель был доставлен в Октябрьскую районную больницу в тяжелом состоянии.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь», — написал глава региона.

Пациента не удалось спасти. Гладков выразил искренние соболезнования его родным и близким и назвал ситуацию невосполнимой утратой.

13 октября Гладков сообщил, что в селе Петровка Белгородского района украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. В результате инцидента оказались ранены два бойца самообороны, которые самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями.

Утром в воскресенье Минобороны РФ информировало, что более 10 беспилотников ВСУ были сбиты ночью в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».