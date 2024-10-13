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Москвичей призвали быть предельно внимательными из-за погоды в понедельник

Москвичей предупредили о дожде, снеге и ветре с порывами до 15 м/с 14 октября

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Комплекс городского хозяйства во «ВКонтакте» предупредил москвичей о дожде и мокром снеге, с которых начнется новая неделя.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно посту, порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Комплексе городского хозяйства призвали горожан быть предельно внимательными в непогоду: не прятаться под деревьями и не оставлять около них автомобили.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил о том, что 14 октября москвичей ждет погружение в глубокую осень. По его словам, октябрь пока «не напрягал» жителей столицы холодом и осадками, а температура на 3°C опережает климатическую норму, но понедельник будет «тяжелым днем». На погоду повлияет североатлантический циклон, который синоптики в Европе назвали «Хельма». Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°C.

Ранее Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко.

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