Суд наложил арест на счета блогера Косенко после скандального видео

Суд в Москве арестовал счета в российских банках блогера Сергея Косенко, который опубликовал в соцсети видео, как бросает двухмесячного сына в сугроб. По данным правоохранительных органов, общая сумма замороженных средств превышает 206 млн рублей, сообщает ТАСС.

Статья 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка») предусматривает штраф до 100 тыс. рублей или в размере годового дохода осужденного. В 2023 году Косенко заработал 206 млн 381 тыс. рублей. Суд арестовал эту сумму, заблокировав 43 счета блогера в разных российских банках.

В январе Косенко попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее МВД объявило в розыск блогера Косенко.