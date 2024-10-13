При обрушении декораций на съемках в Ленобласти пострадал 21 человек

При обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области пострадал как минимум 21 человек. Как пишет ТАСС, всем им оказали помощь в Лужской межрайонной больнице.

«Медицинская помощь оказана 21 пострадавшему. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. В настоящее время в больнице остается женщина в состоянии средней тяжести с переломами голеней обеих ног», — рассказали журналистам в пресс-службе клиники.

Отмечается, что всех пострадавших, кроме вышеуказанной женщины, отпустили домой после оказания первой помощи.

Днем в воскресенье, 13 октября, Telegram-каналы сообщили, что в Ленобласти во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнул пол декоративного вагона, пострадали люди, они были доставлены в больницы. Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе. Происшествие случилось на съемках нового фильма 83-летнего режиссера Карена Геворкяна, сегодня был последний день съемок.

Ранее Геворкян рассказал «Газете.Ru», что потерял очки из-за обрушения декораций.