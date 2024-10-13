Житель Казани угрожал бывшей девушке ножом, требуя перевести ему 15 тысяч рублей

В Казани молодой человек требовал у бывшей девушки деньги, угрожая ей ножом, сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел 12 октября в ТЦ XL. Как уточняется, 18-летняя Дана случайно оказалась со своим бывшем парнем в одном из магазинов одежды. Тот проник в примерочную, где находилась девушка, и приставил к ее горлу лезвие.

Таким образом злоумышленник заставил жертву перевести ему 15 тыс. рублей и сбежал. От встречи с ним у Даны остался неглубокий порез, она позвала на помощь. На место была вызвана скорая, а подозреваемого вскоре задержали и доставили в отдел полиции.

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