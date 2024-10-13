Блогеру из Нижнего Новгорода угрожают из-за ролика про предвзятое отношение к мигрантам

Нижегородский блогер Илья Топоров под псевдонимом SKEEPOFF столкнулся с травлей в соцсетях после публикации постановочного видео, в котором рассказал о предвзятом отношении к мигрантам. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Многонационал», молодого человека обвинили в попытке «очернить коренное население и проиллюстрировать якобы угнетение мигрантов в России».

Топоров рассказал «Газете.Ru», что угрозы от подписчиков Telegram-канала он начал получать еще в сентябре. С тех пор сообщений стало гораздо меньше. В полицию блогер не обращался, потому что за пределы социальных сетей угрозы не выходили.

«На данный момент недоброжелатели успокоились и перестали мне писать. Если раньше приходило более 100 угроз в день, то сейчас максимум 1-2. Все недоброжелатели угрожают крайне жестоко. Они затрагивают родителей и других близких мне людей. Угрожают расправой и советуют оборачиваться на улицах. За пределы соцсетей угрозы не выходили. Я не опасаюсь, так как знаю, что правда за мной и мне нечего бояться. Мы живем в цивилизованном мире, если недоброжелатели и захотят что-либо со мной сделать. Они ответят за это по закону. В правоохранительные органы не обращался. Я понимаю, что это временная история и не вижу в этом большого смысла», — сказал Топоров.

Он подчеркнул, что несмотря на угрозы не боится высказывать свое мнение о расизме и национализме.

«Я уверен, что в каждой нации есть плохие, а есть хорошие. То, какой ты человек, не зависит от твоего цвета кожи, твоей нации и твоего места рождения. Человеком может быть каждый. Я планирую снять целый сериал на эту тему, в котором покажу свое полное мнение на этот счет», — добавил он.

В сюжете ролика, из-за которого угрожали Топорову, мальчик пытается украсть сумку у курьера и просит о помощи прохожего со словами «кому вы больше верите — мне или этому?». Блогер помогает курьеру и советует не обращать внимания на «маленького и глупого», который «наслушался таких же глупых взрослых».

После начала травли Топоров заявил в соцсетях, что занимается только творчеством, используя его как инструмент для выражения своего мнения «без цели кого-либо задеть».

Ранее сообщалось, что в России заявили о необходимости повышать уровень правосознания мигрантов.