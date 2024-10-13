Задержан уфимец, устроивший взрыв газа в пятиэтажке

Следователи задержали жителя Уфы, устроившего хлопок газа в своей квартире, чтобы избавиться от соседа. Об этом сообщает СУСК РФ по Башкирии, передает РИА Новости.

По версии следствия, жилец дома испытывал личную неприязнь к своему соседу. Он в своей квартире демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками компании за неуплату коммунальных счетов. Утром квартира наполнилась газовоздушной смесью, и произошел хлопок с последующим возгоранием.

В результате взрыва пострадали два человека: 66-летний мужчина был доставлен в ожоговое отделение 18-й городской больницы, а 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю городскую больницу.

Местных жителей эвакуировали. В доме произошел пожар, его локализовали на площади 40 кв. м. В пункт временного размещения перевезли пять семей.

Ранее в Москве пьяный мужчина открыл в квартире газ и угрожал взрывом.