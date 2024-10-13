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Суд не стал арестовывать главу якутского поселка, в котором собаки напали на девочку

Главу Чульмана не стали отправлять в СИЗО после нападения собак на девочку

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Нерюнгринский городской суд в Якутии отказался арестовывать Сталика Дерягина, главу поселка Чульман, в котором стая собак напала на 12-летнюю девочку. Об этом пишет Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

По данным пресс-службы, суд пошел навстречу стороне защиты и отпустил Дерягина под личное поручительство. Кто выступил в роли поручителя — не уточняется. При этом постановление инстанции пока не вступило в силу, и его могут обжаловать в Верховном суде Якутии.

Отмечается, что свое решение Нерюнгринский суд принял, «исходя из обстоятельств, подтвержденных материалами ходатайства, личности подозреваемого, тяжести инкриминируемого ему деяния».

9 октября сообщалось, что в Якутии медики не смогли спасти девочку, которая пострадала от нападения собак. Инцидент произошел в поселке Чульман. На ребенка напала стая бродячих собак, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этого в Госдуме заявили, что система борьбы с бродячими собаками в России требует концептуального пересмотра, в частности, государство должно способствовать созданию специальной службы с конкретными полномочиями, которая занималась бы отловом бездомных собак.

Ранее отец пострадавшей от нападения собак в Якутии рассказал подробности о случившемся.

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