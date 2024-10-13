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В Москве произошел пожар в квартире из-за брошенного окурка

SHOT: в Москве в районе Очаково-Матвеевское произошел пожар в квартире

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Shutterstock

В районе Очаково-Матвеевское в Москве произошел пожар в квартире. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома на улице Нежинской. Отмечается, что причина возгорания — брошенный соседями сверху окурок — он попал на незастекленный балкон, где загорелись вещи. Информация о пострадавших уточняется. На первом этаже этого же дома расположен ресторан «Россичъ», ему пожар пока не угрожает.

В 8 км от этого места произошло возгорание в Очаковских банях. Ребенок и четверо взрослых заблокированы при пожаре. Из окна здания на втором этаже идет серый дым. Посетители кричат, что не могут выбраться из помещения. На место прибыли спасатели.

Днем ранее в Москве произошло возгорание на 22-м этаже в здании на Ивановской улице. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.

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