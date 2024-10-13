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Украинцы в соцсетях устроили травлю Лето

Украинцы в соцсетях раскритиковали Джареда Лето за его обещание выступить в РФ

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Jordan Strauss/AP

Украинские интернет-пользователи устроили в соцсетях травлю в отношении актера и лидера рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето за то, что он пообещал выступить в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Украинцы оставили в одной из соцсетей множество злобных комментариев в отношении Лето, который на концерте в Белграде заявил, что скучает по российским фанатам.

Во время выступления исполнитель спросил, много ли на концерте в Сербии россиян. Выяснилось, что граждан РФ собралось больше, чем сербов.

«Однажды, когда все это закончится, мы приедем к вам на родину», — уверил Лето.

Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал поклонникам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

Недавно звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит выразил желание приехать в Россию как турист, чтобы попутешествовать по стране.

Ранее 52-летнего Джареда Лето раскритиковали за приход в ресторан в пижаме.

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