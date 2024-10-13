В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств

Два грузовых автомобиля и три легковушки столкнулись на автодороге А-108 в Павлово-Посадском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Прибывшие на место ДТП медики не смогли спасти одного человека. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварии.

11 октября в Астраханской области произошло ДТП с участием бетономешалки и вахтового автобуса. По данным МЧС, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу движения и инициировал столкновение с автобусом ЛИАЗ, в результате чего пострадали 17 пассажиров.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.