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Пол вагона рухнул на съемках фильма в Ленобласти, есть пострадавшие

«112»: Пол вагона рухнул на съемках фильма в Ленобласти, есть пострадавшие

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Телеграм-канал «Baza»

В Ленинградской области во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнул пол декоративного вагона, пострадали люди. Об этом сообщает Telegrаm-канал «112».

Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе. Пострадали 7 человек, все госпитализированы в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, все они участники массовки.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ЧП произошло на съемках нового фильма 83-летнего режиссера Карена Геворкяна, сегодня был последний день съемок.

До этого сообщалось, что школьницу в возрасте 9 лет госпитализировали со съемок детского юмористического киножурнала «Ералаш». Девочка получила ожог от лопнувшей трубы отопления. Она зашла в гримерку, случайно наступив на трубу из пластика, после чего та лопнула. Кипяток обжег юной актрисе ногу.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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