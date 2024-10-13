В Нижнем Тагиле пьяный мужчина стрелял из ружья по соседям и напал на женщину

Пьяный мужчина стрелял по людям из охотничьего ружья в Нижнем Тагиле. Видео инцидента появилось 13 октября в сообществе «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте».

Стрельба произошла накануне в СНТ «Старатель 3», когда местные жители зашли вечером на территорию, которую хозяин дома считает своей. Он напал на женщину, стал ее душить и бить в живот, успел порвать одежду, а затем ушел к себе и вернулся с ружьем, из которого стал стрелять в сторону оппонентов.

«Вчера вечером этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил женщину и стрелял в людей из охотничьего ружья. Заявление написано», — сообщил пострадавший.

По данным Telegram-канала Ural Mash, конфликт между стрелком и соседями начался еще пять лет назад. Тогда Сергей захватил часть улицы, засыпал землю щебнем и заявил, что она якобы принадлежит ему. Люди, считавшие территорию общей, не согласились с «собственником», что и стало причиной многолетних разногласий.

Сам Сергей отказался общаться с журналистами, в полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Германии пенсионер решил, что улица принадлежит ему, и сбил погрузчиком свою соседку.