В Санкт-Петербурге начался сильный пожар на Софийской улице. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что пожар произошел возле железнодорожной станции Сортировочная. В МЧС сообщили, что горел крупный грузовой автомобиль, который полностью потушили в 11:54. К борьбе с огнем были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

До этого возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар.

Перед этим стало известно о пожаре во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГУК) им. С. А. Герасимова. Источники в оперативных службах сообщали, что огонь распространился на 30 кв. м, горели мебель и оборудование. По данным ведомства, из здания самостоятельно вышли около 50 человек. Ректор Владимир Малышев назвал возможную причину пожара.

Ранее в Калининграде школьник спас свою семью от пожара.