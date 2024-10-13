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В США поймали парня в костюме банана, который прыгал по полицейским машинам

В США арестовали парня в костюме банана, который прыгал по полицейским машинам

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CBS NEWS PHILADELPHIA

В США парня, который участвовал в незаконной автогонке в костюме банана, арестовали в доме его родителей. Об этом пишет CBS News.

18-летний Шейн Томас в конце сентября принял участие в автогонке в Филадельфии, во время которой прыгал в костюме банана по полицейским машинам. Кроме того, он кинул в окно одного из служебных автомобилей дорожный конус.

После этого он удалился из соцсетей, но полиции удалось его найти благодаря фото с выпускного, которое опубликовал его друг.

Сотрудники полиции получили ордер и обыскали дом родителей Томаса, где он скрывался. Ему будут предъявлены обвинения в нападении на полицию при отягчающих обстоятельствах, преступном сговоре, а также в участии в массовых беспорядках.

До этого в США неизвестный устроил стрельбу во время встречи одноклассников около школы.

Ранее пятеро мужчин напали на посетителя бара из-за его публикаций в TikTok.

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