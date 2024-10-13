Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже сотрудник пекарни жестоко избил двух посетителей

В Воронеже сотрудник пекарни избил двух приятелей, воровавших выпечку

close
Global Look Press

В Воронеже сотрудник круглосуточной пекарни избил двух приятелей, которые ежедневно воровали с прилавков выпечку. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Двое жителей Воронежа совершали набеги на круглосуточную пекарню по улице 9 Января. Молодые люди не стесняясь девушки-продавца, заходили в торговый зал и уносили с собой выпечку.

В ночь на 13 октября воришкам помешал сотрудник пекарни, он набросился на молодых людей и избил их. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Обратились ли пострадавшие в правоохранительные органы — неизвестно. Обстоятельства драки устанавливает полиция.

До этого сообщалось, что в Кирове грабительницы избили продавца магазина ради нескольких тысяч рублей. Две посетительницы круглосуточной торговой точки напали на продавца, избили его, забрали из кассы три тысячи рублей и скрылись. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны организовали поиски налетчиц. Предполагаемых преступниц удалось отыскать в одном из дворов на улице Зеленина. Пострадавшая сотрудница магазина их опознала и женщин передали полицейским.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и избил кассира бутылкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами