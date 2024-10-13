В Воронеже сотрудник пекарни жестоко избил двух посетителей

В Воронеже сотрудник круглосуточной пекарни избил двух приятелей, которые ежедневно воровали с прилавков выпечку. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Двое жителей Воронежа совершали набеги на круглосуточную пекарню по улице 9 Января. Молодые люди не стесняясь девушки-продавца, заходили в торговый зал и уносили с собой выпечку.

В ночь на 13 октября воришкам помешал сотрудник пекарни, он набросился на молодых людей и избил их. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Обратились ли пострадавшие в правоохранительные органы — неизвестно. Обстоятельства драки устанавливает полиция.

До этого сообщалось, что в Кирове грабительницы избили продавца магазина ради нескольких тысяч рублей. Две посетительницы круглосуточной торговой точки напали на продавца, избили его, забрали из кассы три тысячи рублей и скрылись. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны организовали поиски налетчиц. Предполагаемых преступниц удалось отыскать в одном из дворов на улице Зеленина. Пострадавшая сотрудница магазина их опознала и женщин передали полицейским.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и избил кассира бутылкой.