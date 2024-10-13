В Ленобласти 85-летняя женщина ушла одна в лес, потерялась и провела там больше суток

Потерявшуюся в лесу пожилую женщину искали в Тосненском районе, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Как уточняется, поисково-спасательная операция развернулась накануне в районе населенных пунктов Федоровское и Поги. Утром 11 октября местная жительница ушла в одиночестве в лес и не вернулась оттуда до темноты. При себе у нее был телефон, но на входящие звонки она не отвечала из-за плохого слуха.

Родственники 85-летней женщины обратились к спасателям и волонтерам-поисковикам из объединений ЛизаАлерт и «Экстремум». На сайте объединения сообщалось, что пенсионерка уже неоднократно терялась в местных лесах.

В этот раз женщину вывели из чащи только ближе к вечеру 12 октября. Несколько раз она сама звонила близким и сообщала, что сильно замерзла и промокла. Пострадавшую передали медикам, но та от госпитализации отказалась.

В середине сентября страдающая лунатизмом 10-летняя девочка из США ушла во сне в лес и потерялась.

Ранее 89-летняя итальянка заблудилась в Альпах и подружилась с лисой, пока ее искали.