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Мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру

«78.ru»: в Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы ради квартиры

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Shutterstock

В Петербурге аферисты втерлись в доверие к больному пенсионеру, вывезли его из медицинского учреждения и заставили переоформить квартиру. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что в конце августа в медицинское учреждение был госпитализирован его 74-летний дед. К пожилому человеку стали наведываться неизвестные, которые представлялись родственниками, узнав об этом, внук попросил лечащего врача не пускать незнакомцев в палату.

В начале сентября мужчина пришел навестить больного, но в палате его не оказалось. Через некоторое время пенсионер вернулся и рассказал, что его куда-то возили на машине и просили подписать какие-то бумаги. Впоследствии оказалось, что мошенники заставили пожилого мужчину переоформить свою квартиру на других людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что пенсионер из Магадана лишился 3,3 млн рублей после разговора с мошенниками.

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