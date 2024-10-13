Мошенники выкрали пенсионера из больницы и заставили его переоформить квартиру

В Петербурге аферисты втерлись в доверие к больному пенсионеру, вывезли его из медицинского учреждения и заставили переоформить квартиру. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что в конце августа в медицинское учреждение был госпитализирован его 74-летний дед. К пожилому человеку стали наведываться неизвестные, которые представлялись родственниками, узнав об этом, внук попросил лечащего врача не пускать незнакомцев в палату.

В начале сентября мужчина пришел навестить больного, но в палате его не оказалось. Через некоторое время пенсионер вернулся и рассказал, что его куда-то возили на машине и просили подписать какие-то бумаги. Впоследствии оказалось, что мошенники заставили пожилого мужчину переоформить свою квартиру на других людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что пенсионер из Магадана лишился 3,3 млн рублей после разговора с мошенниками.