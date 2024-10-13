Глава района на Кубани предупредил о плановых «хлопках» на территории военной части

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин предупредил в своем Telegram-канале о плановых «хлопках» на территории военной части.

«Уважаемые жители! ... будут производиться плановые работы на территории воинской части вблизи Тихорецкого городского поселения», — написал он.

Глава района отметил, что «при проведении работ будут слышны хлопки».

По его словам, работы будут проводиться с 10:00 часов до 13:00 часов (совпадает с московским).

Перепелин отметил, что оперативные службы мониторят ситуацию.

Он также убедительно призвал местных жителей сохранять спокойствие.

21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два беспилотных летательных аппарата. По его словам, дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.