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Глава района на Кубани предупредил о плановых «хлопках» на территории военной части

В Тихорецком районе на Кубани предупредили о плановых работах в воинской части

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин предупредил в своем Telegram-канале о плановых «хлопках» на территории военной части.

«Уважаемые жители! ... будут производиться плановые работы на территории воинской части вблизи Тихорецкого городского поселения», — написал он.

Глава района отметил, что «при проведении работ будут слышны хлопки».

По его словам, работы будут проводиться с 10:00 часов до 13:00 часов (совпадает с московским).

Перепелин отметил, что оперативные службы мониторят ситуацию.

Он также убедительно призвал местных жителей сохранять спокойствие.

21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два беспилотных летательных аппарата. По его словам, дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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