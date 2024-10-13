Жителей Краснодарского края предупредили о взрывах

Жителей Тихорецкого района Краснодарского края предупредили о взрывах в ходе плановых работ на территории воинской части. Предупреждение о «хлопках» опубликовал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

Взрывы ожидаются в период с 10:00 до 13:00. Граждан призвали сохранять спокойствие.

21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы.

Кадры мощного взрыва после падения обломков попали в сеть. Началась эвакуация населения, в радиусе 10 км вокруг места хранения «взрывоопасных предметов» были запрещены полевые работы, дорожное движение поблизости было ограничено.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.