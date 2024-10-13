Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты сроки эвакуации тел российских альпинистов в Непале

Посольство России сообщило, что тела альпинистов эвакуируют из Непала 16 октября

close
Shutterstock

Сложные погодные условия в настоящее время не позволяют эвакуировать тела пяти погибших российских альпинистов со склона горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщилиТАСС в посольстве России в Катманду.

«Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, это среда, 16 октября», — сообщили в дипмиссии.

По словам дипломатов, на сегодняшний день невозможен вылет вертолета для эвакуации тел погибших российских альпинистов с Дхаулагири из-за сильного ветра.

8 октября сообщалось, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале. Их тела были обнаружены при облете с воздуха. Позднее представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова рассказала, что шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Единственный выживший при восхождении альпинист Валерий Шамало рассказал «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам вернуться. По его словам, он побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами