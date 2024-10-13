Раскрыты сроки эвакуации тел российских альпинистов в Непале

Сложные погодные условия в настоящее время не позволяют эвакуировать тела пяти погибших российских альпинистов со склона горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщилиТАСС в посольстве России в Катманду.

«Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, это среда, 16 октября», — сообщили в дипмиссии.

По словам дипломатов, на сегодняшний день невозможен вылет вертолета для эвакуации тел погибших российских альпинистов с Дхаулагири из-за сильного ветра.

8 октября сообщалось, что группа из пяти альпинистов погибла в Непале. Их тела были обнаружены при облете с воздуха. Позднее представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова рассказала, что шестой участник группы накануне почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.

Единственный выживший при восхождении альпинист Валерий Шамало рассказал «Газете.Ru», что предлагал своим напарникам вернуться. По его словам, он побоялся подниматься на вершину ночью из-за погодных условий.

Ранее российские альпинисты попали под обвал в горах на севере Пакистана.