Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Томске мужчина с самодельным оружием напал на бывшую жену

В Томске будут судить мужчину, который напал на жену из-за подозрений в измене

close
Freepik

В Томске перед судом предстанет местный житель, напавший на жену на ее рабочем месте, мужчина пытался ударить женщину ножом, но был задержан. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Дзержинском районе Томска в июле 2024 года. Горожанин пришел на работу к жене, вооруженный самодельным оружием и ножом. Он набросился на женщину, но та смогла дать ему отпор, нападавшего задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что семейная пара не проживала вместе, женщина ушла от мужа из-за его приступов ревности, супруг подозревал россиянку в измене и преследовал ее. В отношении домашнего тирана было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия вину в содеянном обвиняемый не признал и пояснил, что на жену не нападал, а нож и оружие взял с собой якобы для самозащиты.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Дагестане мужчина попал в больницу, попытавшись отомстить мужу сестры друга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами