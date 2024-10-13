Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка рассказала, как в Финляндии пропагандируют нетрадиционные ценности

Репатриантка Пеева рассказала о русофобии против дочери в Финляндии

close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала о проявлении русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в отношении ее дочери в Финляндии. Своей историей россиянка поделилась с РИА Новости.

«Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке, и приказал закрыть рот», — рассказала женщина.

Женщина подчеркнула, что подобный инцидент не единственный. Пеева добавила, что был случай, когда украинец вытолкал ее из автобуса, она выпала из него и разбила телефон.

Кроме того, как рассказала репатрианка, в школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы с номинациями из разряда «Мисс доброта» и «Мисс очарованье». Однако позже появились такие же, в которых принимали участие те дети, которые относят себя к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*. Пеева отметила, как школьникам рассказывали, «что причислять себя к этому движению является нормой».

Как сообщает агентство, Пеева переехала в Финляндию в 2014 году. Однако с началом специальной военной операции на Украине отношение у финнов к россиянам резко изменилось в худшую сторону. Летом этого года женщина вернулась в Россию вместе с супругом и дочерью по государственной программе.

7 октября сообщалось, что родители школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию из-за публикации газетой Iltalehti статьи о якобы исходящей от учебного заведения угрозе национальной безопасности.

Ранее финский журналист рассказал о поддержке русофобии со стороны властей его страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами