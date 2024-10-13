Россиянка рассказала, как в Финляндии пропагандируют нетрадиционные ценности

Репатриантка Ольга Пеева, которая вернулась в Россию после десяти лет жизни в Финляндии, рассказала о проявлении русофобии и пропаганды нетрадиционных ценностей в отношении ее дочери в Финляндии. Своей историей россиянка поделилась с РИА Новости.

«Однажды она возвращалась с рисования, ей позвонил русскоговорящий учитель по живописи. Они разговаривали на русском языке. К ней подошел мужчина лет сорока, я так понимаю, украинец. Он спросил, почему она разговаривает на русском языке, и приказал закрыть рот», — рассказала женщина.

Женщина подчеркнула, что подобный инцидент не единственный. Пеева добавила, что был случай, когда украинец вытолкал ее из автобуса, она выпала из него и разбила телефон.

Кроме того, как рассказала репатрианка, в школе, где училась ее дочь, ежегодно проводились конкурсы с номинациями из разряда «Мисс доброта» и «Мисс очарованье». Однако позже появились такие же, в которых принимали участие те дети, которые относят себя к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*. Пеева отметила, как школьникам рассказывали, «что причислять себя к этому движению является нормой».

Как сообщает агентство, Пеева переехала в Финляндию в 2014 году. Однако с началом специальной военной операции на Украине отношение у финнов к россиянам резко изменилось в худшую сторону. Летом этого года женщина вернулась в Россию вместе с супругом и дочерью по государственной программе.

7 октября сообщалось, что родители школьников Финско-русской Школы Восточной Финляндии обратились в полицию из-за публикации газетой Iltalehti статьи о якобы исходящей от учебного заведения угрозе национальной безопасности.

Ранее финский журналист рассказал о поддержке русофобии со стороны властей его страны.