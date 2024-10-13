В Уфе развернули ПВР после взрыва бытового газа

Для жителей пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного дома в Уфе был развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил госкомитет Башкирии по ЧС на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Причина происшествия устанавливается», — сообщили в госкомитете.

До этого в Уфе произошел взрыв газа в жилом доме. Взрыв газа произошел на улице Ладыгина в квартире на втором этаже. Повреждены окна и дверь подъезда.

Пострадали двое человек. В результате взрыва 66-летний мужчина был доставлен в ожоговое отделение 18-й городской больницы, а 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю городскую больницу.

Местные жители были эвакуированы. В доме произошло возгорание, его локализовали на площади 40 кв. м. Судя по кадрам с места событий, дым и пар после взрыва образовали белый столп, который поднялся в небо на десятки метров.

Ранее в Москве мужчина открыл в квартире газ и угрожал взрывом.