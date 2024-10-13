Пенсионер из Магадана лишился 3,3 млн рублей после разговора с мошенниками

Мошенники под видом сотрудников банка выманили у 68-летнего жителя Магадана более трех миллионов рублей, пенсионер оформил несколько кредитов. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 68-летний житель Магадана. Мужчина сообщил, что с ним по телефону связались неизвестные, сначала аферисты представились сотрудниками оператора сотовой связи и выманили у него код из смс-сообщения.

Спустя некоторое время пенсионеру перезвонили «сотрудники банка и Портала госуслуг», которые объяснили, что ранее с ним связался мошенник, завладевший его учетной записью. Для того, чтобы обезопасить свои персональные данные и сбережения теперь необходимо оформить кредиты и перечислить денежные средства на «безопасный счет».

Введенный в заблуждение пенсионер выполнил указания. В общей сложности россиянин перевел на указанные злоумышленниками счета 3,3 млн рублей, ему пообещали, что деньги будут возвращены. Только через три месяца мужчина понял, что попался на уловки мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Красноярска пыталась заработать и отдала мошенникам 8,9 млн рублей.