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После обрушения в психдиспансере на Кубани возбудили дело

После обрушения в психдиспансере на Кубани возбудили дело по статье о халатности

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Телеграм-канал «Kub Mash»

По факту обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Межэтажное перекрытие в двухэтажном здании диспансера в городе Кореновске Краснодарского края обрушилось этой ночью. Одну женщину спасти не удалось. 198 пациентов и 8 сотрудников учреждения были эвакуированы в ближайшие учреждения.

Причина произошедшего пока не установлена, ведутся следственные действия. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте чрезвычайного происшествия находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр города Максим Шутылев.

Ранее восьмикласснице в школе на голову обрушился потолок.

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