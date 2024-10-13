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В Томске мигрант приставал к девочке в парке

В Томске будут судить мигранта, пристававшего к ребенку на скамейке в парке

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Томске в суд направлено уголовное дело по обвинению мигранта в совершении противоправных действий в отношении малолетней, мужчина приставал к ребенку на скамейке в парке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, гражданин Узбекистана заметил в парке 12-летнюю девочку, которая сидела на скамейке. Мужчина подсел к ребенку, завел разговор на сексуальные темы и пытался потрогать несовершеннолетнюю.

Школьница испугалась незнакомца и убежала, дома она рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника удалось задержать, он сообщил правоохранителям, что не помнит своих действий, потому что был сильно пьян.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Томске мигрант приставал к 12-летней школьнице, утверждая, что влюбился.

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