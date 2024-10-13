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Снег с дождем ожидается в Москве

Тишковец: формирование снежного покрова ожидается в Москве 14 октября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве в понедельник, 14 октября, ожидается снег с дождем, но он будет быстро таять. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник в столице начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формированием временного снежного покрова толщиной 0,2 — 0,6 см, который будет таять, рассказал он. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 м в секунду. Температура воздуха в Москве составит +2...+5℃, в Московской области +1...+6℃. Это на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября, отметил синоптик.

Он добавил, что из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха погода будет ощущаться, как -2...+5℃.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что сентябрь в Москве был самым теплым за весь период наблюдения, но зима близко. По его прогнозу, в столичном регионе в январе и феврале ожидаются морозы до -25°С. Синоптик также отметил, что снег уже покрыл 70% страны.

Ранее сообщалось, что «Хельма» несет москвичам глубокую осень с мокрым снегом, дождем и ветром.

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