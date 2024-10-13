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Россиянин прятался от приставов в шкафу, но был пойман

В Коми мужчина пытался спрятаться от приставов в шкафу

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Depositphotos

Житель Ухты, вовремя не явившийся на судебное заседание, пытался спрятаться от разыскивавших его приставов в шкафу. Об этом сообщает пресс -служба УФССП республики Коми.

Житель поселка Яреги неоднократно отказывался являться в суд, доставить его на судебное заседание должны были приставы. Прибыв по месту жительства мужчины, дома его не обнаружили.

При осмотре жилища выяснилось, что россиянин спрятался от сотрудников ФССП в шкафу. В отношении не желавшего покидать квартиру местного жителя был составлен протокол об административном правонарушении, он получил штраф и был доставлен на судебное заседание.

До этого сообщалось, что жительница Пермского края, скрываясь от приставов, прорыла в дом тайный ход под землей. Судебные приставы отправились по месту жительства должницы, чтобы передать ей обвинительный акт, но двери в дом были закрыты. Инспекторы не стали уезжать сразу, решив осмотреть придомовую территорию. Во время обхода они заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщине помогли выбраться из траншеи, после чего ее доставили в подразделение ведомства.

Ранее россиянин сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты.

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