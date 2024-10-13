Индонезия планирует отправлять по 20 тысяч студентов в Россию каждый год

Президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тыс. студентов, чтобы они могли обучаться в России. Об этом сообщил брат новоизбранного президента, крупный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо, передает ТАСС.

«Мы будем отправлять [в РФ] по стипендии 20 тыс. студентов каждый год», — сказал Хашим, отметив, что стипендия будет предоставляться из государственных средств.

Он рассказал, что индонезийский президент разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и тот согласился предоставить специальные места для индонезийских студентов для изучения медицины, физики, ядерной инженерии и других наук.

Отправка студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово Субианто.

Инаугурация нового президента пройдет 20 октября в Джакарте.

11 октября сообщалось, что президент Индонезии не посетит саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Ранее экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией «живым памятником».