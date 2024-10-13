В Подмосковье прохожие спасли женщину от мигранта-насильника

В Красногорске сотрудниками полиции задержан иностранец по подозрению в нападении и попытке изнасилования прохожей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Мигранта, напавшего на прохожую в Красногорске 10 сентября, удалось задержать. Мужчина набросился на женщину в безлюдном месте и попытался сорвать с нее одежду. Злоумышленника спугнули прохожие, которые пришли пострадавшей на помощь, насильник успел скрыться.

Личность подозреваемого удалось установить, спустя месяц после нападения мужчину задержали, им оказался гражданин республики Таджикистан. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, также подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

До этого сообщалось, что в Москве насильник напал на девушку во дворе дома, но получил отпор. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Злоумышленник напал на нее сзади и повалил на землю, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу.

Ранее юноша из Марокко изнасиловал девушку в петербургском отеле.